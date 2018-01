Stadtgespraech

Hamburg 17:33 Uhr | 10.01.2018

Auf sechs Hauptstraßen gilt Nachts: Fuß vom Gas

Debatte um neue Tempo 30-Zonen

Täglich geht Maria Müller mit ihrem Hund Marcello an der vierspurigen Eiffestraße spazieren. Ihr Büro ist direkt um die Ecke. Das hier von 22 bis 6 Uhr nun Tempo 30 gilt, macht ihre Mittagspause deutlich angenehmer. An insgesamt sechs Hauptstraßen in der Hansestadt gilt seit gestern: Runter vom Gas . Doch nicht nur die Luftverschmutzung spielt hier eine Rolle. Vor allem soll durch das Tempolimit die Nachtruhe der Anwohner künftig vor Lärmbelästigungen geschützt werden. Für den BUND ist das allerdings nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Vier weitere Straßenabschnitte , in denen bald Tempo 30 gelten könnte, sind bereits in Planung. Der ADAC findet die Geschwindigkeitsbegrenzung jedoch alles andere als sinnvoll. Doch auch wenn das nächtliche Tempo 30 nicht allen zusagt, steht eins auf jeden Fall fest: Damit Marcello nach seinem Gassigang auch sicher nach Hause kommt, können die Autos gar nicht langsam genug fahren.