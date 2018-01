Blaulicht

Segeberg 16:57 Uhr | 10.01.2018

Straße musste komplett gesperrt werden

Frontaler Zusammenstoß auf der Ohechaussee

Auf der Ohechaussee kam es am Mittag zu einem schweren Unfall, bei dem zwei Autos frontal ineinander fuhren. Einer der Wagen wurde in einen Graben geschleudert, der andere blieb zertrümmert auf der Straße stehen. Drei Personen wurden verletzt, eine davon schwer. Glücklicherweise waren viele Ersthelfer am Unfallort. Für die Rettungsarbeiten musste die Ohechaussee komplett gesperrt werden.