Blaulicht

Hamburg 16:51 Uhr | 10.01.2018

Öffentlichkeit wurde ausgeschlossen

Neuer Prozess zur Gruppenvergewaltigung

Es ist ein Fall der hier in Hamburg immer noch für Entsetzen sorgt. Im Februar 2016 wurde ein 14-jähriges Mädchen bei einer Feier in Harburg von ihren vermeintlichen Freunden betrunken gemacht und dann mehrfach schwer sexuell Missbraucht. Nach der Tat legten die Jugendlichen das Mädchen bei eisigen Temperaturen in einen Hinterhof. Vier der fünf Angeklagten wurden zu Bewährungsstrafen verurteilt, ein Täter muss eine Haftstrafe verbüßen. Nach der Urteilsverkündung im Oktober 2016 feierten sich die Täter im Gerichtssaal. Die Staatsanwaltschaft legte Revision gegen dieses milde Urteil ein, mit Erfolg. Seit heute wird der Fall erneut vor dem Landgericht Hamburg verhandelt.