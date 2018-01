Sport

Hamburg 16:51 Uhr | 10.01.2018

Vor Rückrundenstart: HSV bislang ohne Neuzugang

Transfercheck beim Hamburger Sportverein

Es wird wieder ernst für den Hamburger Sportverein. In 3 Tagen starten die Hanseaten in Augsburg in die Rückrunde. Oder wie es mit Tabellenplatz 17 eigentlich heißen müsste: in den Abstiegskampf.Die Vorzeichen sehen dabei alles andere als gut aus. Eine Verstärkung für den dünnen Kader wurde bis heute nicht gefunden. Und ausgerechnet auf der wichtigen 6er Position gibt es mit Albin Ekdal den nächsten Ausfall.