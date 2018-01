Blaulicht

18:51 Uhr | 09.01.2018

Angeklagter zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt

G20: Höchste Strafe ausgesprochen

Die bisher höchste Strafe nach G20 ist heute vor dem Hamburger Amtsgericht ausgesprochen worden. Ein 28-Jähriger wurde wegen schweren Landfriedensbruchs und gefährlicher Körperverletzung zu 3,5 Jahren Haft verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Angeklagte Christian R. nach der Demonstration "Welcome to Hell" eine kaputte Bierflasche auf einen Polizeibeamten geworfen und ihn am Arm verletzt hatte. Der Angeklagte stand unter laufender Bewährung.