Blaulicht

Hamburg-Nord 11:26 Uhr | 09.01.2018

Wer hat Juliane Paulina Rita Hippel gesehen?

16-jähriges Mädchen vermisst

Die 16 jährige Juliane Paulina Rita Hippel wird seit dem 2. Dezember 2017 vermisst. Zuletzt wurde das Mädchen an ihrer Wohnanschrift in der Bernhard-Nocht-Straße gesehen. Am 8. Dezember hatte sie zuletzt Kontakt zu ihrer Mutter. Juliane ist zwischen 165 cm und 170 cm groß, wiegt 42 Kilo und ist vermutlich mit einem schwarzen langen Kleid, einem schwarzen Kopftuch, schwarzen Schuhen und einer pinken Daunenjacke bekleidet. Nach bisherigen Ergebnissen könnte sich Juliane in Hamburg oder Hannover aufhalten. Wie die Polizei Hamburg bestätigte, konvertierte Juliane aufgrund eines jungen Mannes zum Islam. Zeugen werden gebeten, sich unter 040/ 4286-56789 bei der Polizei zu melden.