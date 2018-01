Blaulicht

Hamburg 14:52 Uhr | 07.01.2018

Mercedes-Fahrer wird verletzt ins Krankenhaus gebracht

Polo nimmt Mercedes die Vorfahrt

In Wandsbek hat am Sonnabend-Abend ein Polo beim Abbiegen einem Mercedes die Vorfahrt genommen. Die beiden Fahrzeuge krachten zusammen. Der 21 Jahre alte Mercedes-Fahrer musste im Rettungswagen von einem Notarzt versorgt werden und kam dann in ein Krankenhaus. Er erlitt mehrere Frakturen. Die Kreuzung Walddörferstraße/Nordschleswiger Straße wurde teilweise gesperrt und der Verkehr nach Barmbek musste umgeleitet werden. Der Verkehrsunfalldienst hat die Ermittlungen übernommen.