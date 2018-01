Stadtgespraech

Hamburg 14:20 Uhr | 07.01.2018

Das Erzbistum Hamburg ist hoch verschuldet

Demo für Erhalt katholischer Schulen

Rund 200 Eltern, Lehrer und Schüler aus Mecklenburg-Vorpommern haben am Sonntag in Hamburg für die Zukunft der katholischen Schulen im Land demonstriert. Aufgrund eigener finanzieller Probleme hatte das Erzbistum Hamburg, zu dessen Gebiet auch Schleswig- Holstein und Mecklenburg gehört, angekündigt der katholischen Schulstiftung keine Mittel mehr zur Verfügung zu stellen. Das betrifft auch die katholischen Schulen in Hamburg. Ob Schulen schließen müssen und wenn ja wie viele ist bisher noch unklar. Das Erzbistum hat aktuell knapp 80 Millionen Euro Schulden.