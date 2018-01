Blaulicht

Hamburg 15:56 Uhr | 06.01.2018

Demonstrationszug geht durch die Innenstadt

Demonstration gegen iranische Regierung

In der Hamburger Innenstadt haben heute rund 500 Menschen gegen die Regierung im Iran demonstriert. Aufgerufen zu den Protesten hatten Gruppen von in Hamburg lebenden Iranern. Mit Sprechchören wie „Referendum für Iran“ und „Frauenrecht statt Herrschaft der Mullahs“ zogen die Demonstranten vom Ida-Ehre-Platz über die Mönckebergstraße bis zum Gänsemarkt. Bereits in der vergangenen Woche hatten immer wieder Menschen vor dem iranischen Generalkonsulat in Hamburg demonstriert.