Hamburg 17:56 Uhr | 05.01.2018

Von der Kneipen- zur Trendsportart

Norddeutsche Meisterschaft im Dart

Nach der WM ist vor der Norddeutschen-Meisterschaft. Der Dart-Sport wird immer populärer und das auch in Hamburg.Für über 250 Dartspieler geht es am Sonnabend in die entscheidende Phase.Auch für Andreas Marx von den St. Pauli Dartpiraten laufen die Vorbereitungen auf die Meisterschaft.