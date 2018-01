Stadtgespraech

Hamburg 17:48 Uhr | 05.01.2018

Insgesamt werden 2018 über 200 Schiffe erwartet

Queen Victoria eröffnet Kreuzfahrtsaison

Behutsam läuft die Queen Victoria heute morgen um 6 Uhr in den Hamburger Hafen ein und macht am Cruise Center Steinwerder fest. Der 294 Meter Lange Kreuzfahrtriese der Cunard Reederei wurde erst im Mai vergangenen Jahres in einer Werft auf Sizilien umfangreich modernisiert. Nun erreicht die „kleine Königin“ als erstes Kreuzfahrtschiff des Jahres den Hamburger Hafen. Mit ihren nun 1035 Kabinen bietet die Queen Victoria Platz für 2036 Passiere, die von etwa 1000 Besatzungsmitgliedern betreut werden. Der Einblick in die Kabinen bleibt uns heute leider verwehrt, doch die eigentlichen Highlights der Queen Victoria sind sowieso ganz andere: Ob Theater-oder Bibliotheksbesuche, eine Shoppingtour oder einmal im bootseigenen Swimmingpool entspannen– den Passagieren wird hier so ziemlich alles geboten. Doch trotz der Millionen teuren Modernisierung soll der Charakter des Schiffes nicht verloren gehen.