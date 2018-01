Politik

Hamburg 15:43 Uhr | 05.01.2018

Integration von Flüchtlingen sei auf keinem guten Weg

Bürgerverträge: Initiative kritisch

Der Dachverband der Bürgerinitiativen „Hamburg für gute Integration“ hat eine kritische Bilanz gezogen. 1,5 Jahre nach Abschluss der Bürgerverträge für Flüchtlingsunterkünfte sei die Integration von Flüchtlingen in Hamburg auf keinem guten Weg, so Initiativensprecher Klaus Schomacker. Er kritisierte vor allem, dass die Stadt zu wenig für eine bessere Verteilung der Flüchtlinge tue. Bis Ende 2019 sollen den Bürgerverträgen zufolge nicht mehr als 300 Flüchtlinge in einer Unterkunft leben