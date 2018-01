Stadtgespraech

Hamburg 19:47 Uhr | 04.01.2018

Das zeigt ein psychologisches Gutachten

Ahmad A. ist voll schuldfähig

Der mutmaßliche Messerattentäter von Barmbek soll voll schuldfähig sein, zu diesem Schluss ist ein Gutachten eines Sachverständigers gekommen. Nach Informationen der WELT sieht der zuständige Psychiater keine gravierende psychische Störung bei dem 26-Jährigen. Die Frage der Schuldfähigkeit spielt beim Prozess eine entscheidende Rolle. Ist ein Angeklagter nur eingeschränkt schuldfähig, mildert das in der Regel die Strafe. Am 12. Januar beginnt das Verfahren gegen Ahmad A. in Hamburg.