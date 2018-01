Blaulicht

Hamburg 17:25 Uhr | 03.01.2018

Zwei Autos krachen zusammen

Schwerer Unfall in Eimsbüttel

Im Doormannsweg in Eimsbüttel sind am Nachmittag zwei Autos zusammengekracht. Durch die Kollision wurde eines der Autos über die entgegenkommende Fahrbahn in ein parkendes Fahrzeug geschleudert und kippte um. Der Fahrer des Wagens wurde schwer verletzt. Der Fahrer des zweiten Wagens erlitt leichtere Verletzungen. Grund für den Zusammenstoß war ein Linienbus. Dieser hielt in seiner Haltebucht, allerdings ragte sein Heck auf die Fahrbahn und eines der Autos musste ausweichen.