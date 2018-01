Stadtgespraech

Hamburg 15:42 Uhr | 03.01.2018

Die denkmalgeschützte Brücke ist 90 Jahre alt

Krugkoppelbrücke wird aufwendig saniert

Die denkmalgeschützte Krugkoppelbrücke wird seit heute aufwendig saniert. Die Brücke, die nördlich der Außenalster zwischen Harvestehude und Winterhude liegt ist 90 Jahre alt. Spezialisten werden in den kommenden Monaten Schäden an der Mauer, an der Brüstung am auf der Treppe beheben. Insgesamt sollen die Arbeiten bis Oktober andauern. Während der Bauarbeiten ist die Krugkoppelbrücke uneingeschränkt nutzbar.