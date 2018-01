Stadtgespraech

Hamburg 15:10 Uhr | 02.01.2018

Neue Bar, Tagungsräume und ein Ballsaal entstehen

Luxushotel Le Méridien bekommt Anbau

Das Luxushotel „Le Méridien“ an der Alster bekommt einen neuen An- und Ausbau. Bis zum Sommer 2018 soll auf der Dachterrasse eine Bar errichtet werden, in der bis zu 200 Gäste Platz finden können. Zudem wird es in dem neue Gebäude direkt neben dem Hotel zwölf Konferenz- und Tagungsräume geben, sowie einen Ballsaal mit vier Meter hohen Decken.