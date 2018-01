Gesellschaft

Hamburg 15:56 Uhr | 01.01.2018

Um 00:35 Uhr kam sie in Barmbek zu Welt

Lia Sophie ist das Neujahrsbaby 2018

Das Neujahrsbaby 2018 heißt Lia Sophie und wurde um 00:35 Uhr in der Asklepios Klinik Barmbek geboren. Sie ist das erste Kind der stolzen Eltern Claudia und Sebastian Scholz. Lia ist ganze 51cm groß und wiegt 3120 Gramm. Der Familie wohnt in Schwarzenbek und ist wohlauf. Gemeinsam starten sie nun in das Jahr 2018