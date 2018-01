Blaulicht

Hamburg 13:00 Uhr | 01.01.2018

Keine besonderen Vorfälle in der Hansestadt

Silvester in Hamburg verlief friedlich

In der Silvesternacht ging es in Hamburg relativ friedlich zu. Nach Angaben der Polizei kam es an Sammelpunkten wie etwa den Landungsbrücken oder am Jungfernstieg zu keinen besonderen Vorfällen. Allerdings verletzten sich auch dieses Jahr mehrere Personen an Raketen und Böllern. Ein zwölfjähriges Mädchen erlitt ein Knalltrauma, mehrere Menschen verloren Finger.