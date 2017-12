Gesellschaft

Hamburg 13:41 Uhr | 28.12.2017

Aber immer weniger Parkplätze

Immer mehr Autos in Hamburg

In Hamburg ist die Zahl der Autos deutlich gestiegen. In der Hansestadt waren am 1. Dezember 779.482 Autos zugelassen. Das ist ein neuer Rekord. Es sind 53.000 mehr als noch im Jahr 2011. Allerdings ist auch die Zahl der Einwohner angestiegen. Zugleich geht die Zahl der öffentlichen Parkplätze immer weiter zurück: In diesem Jahr sind 225 weggefallen. Zehn neue wurden geschaffen.