Stadtgespraech

Hamburg 13:31 Uhr | 28.12.2017

Beschluss der Bürgerschaft wird umgesetzt

Kundenzentren weiten Öffnungszeiten aus

Hamburger Kundenzentren weiten ihre Öffnungszeiten aus. Zukünftig können Hamburger von sieben Uhr bis 19 Uhr Angelegenheiten in den Zentren klären. Das Bezirksamt Mitte macht es bereits vor, ab Februar zieht dann das Bezirksamt Eimsbüttel nach, ab März Altona, Wandsbek und Blankenese folgen. Anfang 2017 hatte es massive Beschwerden über die Terminvergabe und Wartezeiten in den Hamburger Kundenzentren gegeben und die rot-grünen Regierungsfraktionen kündigten Verbesserungen an. Die gesamte Reform der Kundenzentren soll bis Ende 2018 abgeschlossen sein.