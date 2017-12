Stadtgespraech

Hamburg 18:38 Uhr | 27.12.2017

Feuerwehr warnt vor illegalen Böllern

Verkauf von Feuerwerkskörpern startet

Im Zuge des am Donnerstag startenden, offiziellen Verkaufs von Silvesterfeuerwerk, warnt die Feuerwehr vor Gefahren im Umgang mit der Pyrotechnik. Erst am Mittwochmorgen war eine Gartenlaube in Dulsberg durch Feuerwerkskörper in Brand geraten. Die Feuerwehr weist darauf hin, dass nur die im Fachhandel angebotene Pyrotechnik zugelassen sei und warnt vor illegalen Böllern. Beim vergangenen Jahreswechsel hatten sich 75 Menschen durch fahrlässigen Umgang mit Silvesterfeuerwerk teilweise schwer verletzt. Informationen und Hinweise zum sicheren Umgang mit Feuerwerkskörpern hat die Feuerwehr Hamburg hier zusammengestellt: http://t1p.de/silvesterfeuerwerk.