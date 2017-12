Stadtgespraech

Hamburg 17:00 Uhr | 27.12.2017

Kameras sollen für mehr Sicherheit an Silvester sorgen

Jungfernstieg jetzt videoüberwacht

Der Jungfernstieg wird ab sofort mit Videokameras überwacht. Das bestätigte ein Sprecher der Polizei am Mittwoch. Wie nun zu den anstehenden Silvester-Feierlichkeiten würden die Kameras temporär und anlassbezogen eingeschaltet. Am Jungfernstieg gibt es die Videokameras an insgesamt sechs Standorten. Schilder der Polizei weisen auf die neue Videoüberwachung hin.