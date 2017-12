Stadtgespraech

15:23 Uhr | 27.12.2017

Hochbahn-KinderBus sammelt Geschenke für bedürftige Kinder

Bücher und Spiele für den guten Zweck

Am Jungfernstieg werden seit heute wieder Geschenke zugunsten benachteiligter Kinder gesammelt. Erwachsene und Kinder, die spenden möchten, können am Mittwoch und Donnerstag zwischen 10 und 18 Uhr übrig gebliebene und gut erhaltene Geschenke im Hochbahn-Kinderbus abgeben. Im Anschluss verteilen die Hamburger Tafel und der Arbeiter-Samariter-Bund die Päckchen an Kinder, denen es nicht so gut geht. Die Aktion der Azubis und dualen Studenten der Hochbahn findet bereits zum 8. Mal statt.