Stadtgespraech

Hamburg 15:17 Uhr | 26.12.2017

Weihnachtsmärkte lockten Millionen Besucher an

Positive Bilanz

Die Hamburger Weihnachtsmärkte haben dieses Jahr Millionen Besucher angelockt. Laut Hamburger Abendblatt haben trotz des Regens allein 2,5 Millionen Menschen den Historischen Weihnachtsmarkt vor dem Hamburger Rathaus besucht. Auch die Betreiber des Santa Pauli Weihnachtsmarkts und des Weihnachtsmarkts am Gänsemarkt sind zufrieden gewesen. Einige Weihnachtsmärkte wie der in St. Georg oder der in der Hafencity haben noch bis Ende Dezember geöffnet