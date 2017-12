Verkehr

15:09 Uhr | 22.12.2017

Trotz Millionen-Investitionen des Senats

Weniger Radfahrer in Hamburg

Die Zahl der Fahrradfahrer in Hamburg ist gesunken. Das geht aus einer Antwort des Senats auf eine kleine Anfrage der CDU hervor. Trotz der Investitionen der rot-grünen Regierung in den Radausbau, sind an 7 von 13 Langzeitmessstellen weniger Radfahrer als im Vorjahr registriert worden. Lediglich an fünf Messstadtionen wurden mehr Fahrradfahrer gemessen. Die Langzeit-Zählpegel haben jeweils von April bis Oktober an einem Stichtag von 6-19 Uhr das Radaufkommen untersucht.