Hamburg 17:52 Uhr | 21.12.2017

Jahresabschluss in der Barclaycard Arena

HSV Hamburg vor dem Spiel des Jahres

Es wird Hamburgs größtes Handballspiel des Jahres. Der HSV Hamburg empfängt am zweiten Weihnachtsfeiertag den VfL Fredenbeck. Was nach einem gewöhnlichen Drittliga-Duell klingt könnte zum Weltrekordspiel werden. Denn die Hamburger laufen in ihrem alten Wohnzimmer, der Barclaycard Arena, auf. Über 8500 Zuschauer werden erwartet. Noch mehr als beim Drittligarekord im vergangenen Jahr. Die Vorbereitung auf dieses Spektakel war schon richtig weihnachtlich.