Politik

Hamburg 17:31 Uhr | 21.12.2017

Helmut-Schmidt-Stiftung geht online

Erinnerung an einen großen Staatsmann

Zwei Jahre nach dem Tod von Helmut Schmidt ist die Bundeskanzler – Helmut-Schmidt-Stiftung seit heute online. Auf der Website www.helmut-schmidt.de wird ab sofort über aktuelle Vorhaben der Stiftung informiert, das teilte der Kuratoriumsvorsitzender Peer Steinbrück am Donnerstag mit. Die Stiftung will die Erinnerung an einen großen Staatsmann lebendig halten. Dafür bietet die Internetseite auch Fotos und Informationen über Helmut Schmidt, der am 23. Dezember 99 Jahre alt geworden wäre.