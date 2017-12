Stadtgespraech

Hamburg 17:51 Uhr | 20.12.2017

Finanzbehörde plant mit Baubeginn in zwei Jahren

Kaimauer-Sanierung könnte teurer werden

Die Sanierung der maroden Kaimauern in der Speicherstadt könnte 75-129 Millionen Euro kosten. Wie die Hamburgs Finanzbehörde betonte, seien die Mauern derzeit noch standsicher. Die Behörden rechnen mit einem Baubeginn in zwei Jahren. In einer Senatsdrucksache zur Entwicklung der Speicherstadt von Ende 2012 ging der Senat noch von 29,3 Millionen Euro für die Sanierung aus.