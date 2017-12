Stadtgespraech

Hamburg 18:11 Uhr | 19.12.2017

12.000 km Lauf wurde anders als erwartet beendet

Extremsportler zurück in Hamburg

Polen, Russland, Kasachstan, Usbekistan- Eine Route, die es wirklich in sich hat. Weder Sturm, reißende Strömungen noch trockene Wüsten können ihn von seinem Ziel abbringen. Doch am Tag 202, knapp 1000 km vor Shanghai passiert das Unfassbare: Kai fällt an einer schmalen Straße in das Betonbett eines Kanals, bricht sich beide Füße. Der Lauf ist damit für ihn beendet. Doch sein Begleiter und guter Freund Victor lässt ihn nicht hängen, läuft für ihn in Shanghai über die Ziellinie.