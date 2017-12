Sport

Hamburg 16:17 Uhr | 19.12.2017

Direkteinzug nach Niederlagenserie nicht mehr möglich

Crocodiles glauben noch an die Playoffs

Die Crocodiles Hamburg haben nach der 9. Niederlage in Folge endgültig alle Chancen auf den vorzeitigen Einzug in die Playoffs verspielt. Um das letzte Ticket kämpfen die Farmsener in der Qualifikationsrunde mit sechs weiteren Teams. Eines davon ist der nächste Croco-Gegner: Timmendorfer Strand. Dort ist am Freitag vor allem einer dafür zuständig das Minimalziel Playoffs doch noch zu retten.