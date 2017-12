Stadtgespraech

Hamburg-Mitte 15:51 Uhr | 19.12.2017

1.000 Wohnungen zwischen Grün und Wasser

Entwurf für Spreehafenviertel

Der Siegerentwurf für das Spreehafenviertel in Wilhelmsburg wurde heute vorgestellt. Das neue Viertel ist ein weiterer Meilenstein für die städtebauliche Entwicklung der Elbinsel. Rund 1000 Wohnungen in hoher Qualität umgeben von Grün und Wasser sollen entstehen. Das Quartier an der Nordkante Wilhelmsburgs wird ein wichtiges Bindeglied zwischen Hafen City, Kleinem Grasbrook und dem Zentrum der Elbinsel.