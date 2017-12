Blaulicht

06:14 Uhr | 18.12.2017

100 Feuerwehrmänner auch am Montag noch im Einsatz

Feuerwehrgroßeinsatz in Barmbek

Ein Brand auf einem Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg in Hamburg hat einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. In der Nacht zum Montag kämpften noch rund 100 Feuerwehrleute gegen die Flammen. Die Löscharbeiten gestalteten sich als schwierig, da das Gebäude verwinkelt und gut gedämmt ist. Immer wieder loderten Flammen aus dem Holzaufbau, ein Durchkommen für die Feuerwehr war kaum möglich. Die Rauchsäule des Brandes war zeitweise in der Stadt weithin sichtbar. Wegen der starken Rauchentwicklung wurden die Anwohner über ein Katastrophenwarnsystem und im Rundfunk aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu lassen. Menschen seien nicht in Gefahr gewesen, teilte die Feuerwehr mit. Eine Familie soll in den Räumen wohnen, war zum Zeitpunkt des Brandes aber nicht Zuhause. Sowohl die Brandursache als auch die Schadenshöhe ist noch unklar.