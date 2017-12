Politik

Hamburg 10:00 Uhr | 16.12.2017

Mehrere Personen festgenommen

Drogenrazzia in Schanzenstraße

Bei einer Drogenrazzia am Freitagabend in der Schanzenstraße hat die Polizei mehrere Personen vorläufig festgenommen. Sie stehen unter Tatverdacht mit Drogen zu dealen. Nachdem die Einsatzkräfte die Besucher des Wettkontors aufforderten Ihre Taschen zu leeren, wurden mehrere Beweismittel sicher gestellt. Aufgrund von Observationen des LKA68 ist bekannt geworden, dass sich Dealer in dem Wettkontor in der Schanzenstraße aufhielten.