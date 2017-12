Blaulicht

Altona 15:48 Uhr | 15.12.2017

Polizei bittet um Mithilfe

Fahndung nach Tankstellenüberfall

Mit diesen Lichtbildern fahndet die Polizei nach einem bislang unbekannten Täter, der eine Tankstelle überfallen haben soll. Der Tatverdächtige soll im vergangenen September in Blankenese maskiert eine Tankstelle betreten und ein Messer aus seinem Rucksack gezogen haben. Ein 51-jähriger Angestellter flüchtete in ein rückwärtig gelegenes Büro und betätigte den Überfallalarm. Daraufhin flüchtete der Täter ohne Beute in Richtung Blankeneser Bahnhof. Zeugen, die Hinweise zur Identität der abgebildeten Person geben können, werden gebeten, sich bei der Hamburger Polizei zu melden.