Hamburg 15:56 Uhr | 14.12.2017

Die Rothosen müssen am Freitagabend in Gladbach ran

Letztes HSV-Spiel vor der Winterpause

Der letzte Spieltag der Hinrunde steht an. Der HSV tritt am Freitag Abend bei Borussia Mönchengladbach an. Rothosen-Boss Heribert Bruchhagen hat das Ziel „18 Punkte bis zur Winterpause“ ausgegeben. Mit einem Sieg im Borussia Park könnten die Hamburger also nicht nur die Fans, sondern auch ihren Boss zufrieden machen.