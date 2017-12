Blaulicht

Hamburg 13:35 Uhr | 14.12.2017

Zwei Personen verletzt

Blutiges Drama in Bramfeld

In Hamburg Bramfeld ist es am frühen Mittag zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personen in einer Wohnung gekommen. Eine Frau wurde dabei offenbar lebensgefährlich verletzt, ein Mann erlitt ebenfalls Verletzungen. Während der Tatzeit hielt sich ein Kind in der Wohnung auf, das derzeit im Jugendamt untergebracht ist. In welcher Beziehung die Personen zueinander stehen und warum es zu der Auseinandersetzung kam, ist derzeit noch unklar.