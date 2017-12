Verkehr

Hamburg 13:15 Uhr | 11.12.2017

Ziel ist verantwortungsvolle Unternehmensführung

Hochbahn wird Teil vereinter Nationen

Die Hamburger Hochbahn wird in Zukunft Teil der Vereinten Nationen sein. Dafür ist sie dem UN Global Compact beigetreten. Ziel ist eine verantwortungsvolle und zukunftsfähige Unternehmensführung. Dafür wird sich die Hochbahn in insgesamt 10 Themenschwerpunkten, wie etwa Nachhaltigkeit, engagieren. Dem UN Global Compact gehören rund 10.000 Unternehmen und Organisationen an, davon 433 aus Deutschland.