Hamburg 08:36 Uhr | 11.12.2017

Schneefront Xanthos beschert Hamburg Schnee

Schnee pünktlich zum zweiten Advent

Seit gestern Abend ist es in Hamburg endlich weiß. Schneefront Xanthos hat unsere Hansestadt erreicht. Die Besucher des Hamburger Weißen Zaubers am Jungfernstieg haben sich davon nicht abschrecken lassen. Im Gegenteil: Mit einem Glühwein in der Hand und mit Schneeflocken von oben, feierten sie den zweiten Advent.