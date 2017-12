Stadtgespraech

Hamburg 13:08 Uhr | 10.12.2017

53 Manipulationsfälle in Hamburg 2017

Geldautomaten häufiger manipuliert

In Hamburg wurden 2017 mehr Geldautomaten manipuliert, als im Vorjahr. Das geht aus Informationen des Hamburger Abendblatts hervor. Demnach wurden traten in Hamburg 53 Fälle auf, in denen Geldautomaten ausgespäht und so Kartendaten und PINS von Kunden abgegriffen wurden. Hierfür nutzen Kriminelle Mini-Kameras, die die PIN Eingabe filmen oder manipulierte Tastaturaufsätze.