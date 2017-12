Stadtgespraech

Lübeck 16:51 Uhr | 08.12.2017

IG Metall lehnt Nordmetall-Angebot ab

Tarifverhandlungen gescheitert

Der Arbeitgeber der norddeutschen Metall- und Elektroindustrie Nordmetall hat der IG-Metall am Vormittag in der zweiten Tarifverhandlungsrunde in Lübeck ein Angebot vorgelegt, das erneut abgelehnt wurde. Sie bieten: Für die rund 110.000 Beschäftigten ab Neujahr eine Einmalzahlung von 200Euro und ab April eine Tabellenerhöhung um zwei Prozent im Jahr. Bedingung dafür wäre allerdings eine bezahlte Ausweitung des Arbeitsvolumens. Die IG-Metall fordert unter anderem eine Erhöhung um sechs% und kürzere Arbeitszeiten von bis zu 28 Stunden in der woche. Mitarbeiter der IG-Metall bauten bauten sich bereits vor der Tarifverhandlung vor dem Gebäude auf und stürmten den Saal zu Verhandlungsbeginn.