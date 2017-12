Blaulicht

Hamburg-Mitte 16:50 Uhr | 07.12.2017

Polizei macht auf Verkehrsunfälle aufmerksam

Mehr Sicherheit in dunkler Jahreszeit

Die Polizei hat am Nachmittag in der Mönckebergstraße mit einer Aktion zum Thema ,,Sichtbarkeit in der dunklen Jahreszeit“ auf mehr Sicherheit im Straßenverkehr aufmerksam gemacht. Grund für die Kampagne sind die Verkehrsunfälle mit Fußgängern, die alleine in Hamburg auf rund 1000 verunglückte im Jahr beziffert werden. Fußgänger werden aufgerufen, besonders in der Dunkelheit zu heller und reflektierender Kleidung zu greifen, um sich für Autofahrer sichtbar zu machen.