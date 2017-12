Stadtgespraech

Bezirk Eimsbüttel 14:26 Uhr | 07.12.2017

Die Forderung: Tariferhöhung und Jahressonderzahlung

Mitarbeiter des Bäderlandes streiken

Vor dem Hallenbad Elbgaustraße versammelten sich am Vormittag rund 20 Beschäftigte des Hamburger Bäderlandes um zu streiken. Die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di hatte den Warnstreik für Mitarbeiter bereits am Vortag angemeldet. Sie fordern: sowohl eine Tariferhöhung von 8,9 Prozent als auch die Einführung einer Jahressonderzahlung für die rund 500 Beschäftigten. Hintergrund der Aktion ist die laufende Tarifrunde in der Hamburger Bäderland GmbH.