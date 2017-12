Politik

Hamburg 13:49 Uhr | 07.12.2017

André Trepoll äußert sich über Facebook post

CDU für Fluglärmschutzkomission

Die CDU – Fraktion steht weiterhin hinter dem Vorschlag der Fluglärmschutzkommission, das Nachtflugverbot am Hamburger Flughafen zu verschärfen. Das stellte heute der Fraktionschef der CDU in einem Facebook-Post nach einer entsprechenden Anfrage von Hamburg 1 klar. In den letzten Tagen war es zu Irritationen gekommen, nachdem sich der verkehrspolitische Sprecher der CDU, Dennis Thering für - und der wirtschaftspolitische Sprecher der CDU, David Erkalp, gegen eine Verschärfung öffentlich ausgesprochen hatten.