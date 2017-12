Stadtgespraech

Hamburg 17:51 Uhr | 06.12.2017

Tipps für mehr Freude in der dunklen Jahreszeit

Der Winterblues

Wir sind mitten in der dunklen Jahreszeit, und viele Menschen - auch in Hamburg - fallen in dieser Zeit in ein regelrechtes Loch. Willkommen im Winterblues. Doch auch dagegen kann man etwas tun…