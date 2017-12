Blaulicht

Hamburg 17:20 Uhr | 06.12.2017

Insgesamt vier Tatverdächtige wurden heute festgenommen

Trickbetrüger gefasst

Unter lautstarkem Protest wird hier in Hamburg Horn ein mutmaßlicher Trickbetrüger abgeführt. Der Festgenomme soll sich mehrfach als falscher Polizist ausgegeben und so Schmuckgegenstände und Geldbeträge in Höhe von mehreren tausend Euro abgegriffen haben. Insgesamt sechs Wohnungen hat die Polizei durchsucht und konnte dabei vier Tatverdächtige festnehmen. Erst letzte Woche veranstaltete die Polizei eine Aufklärungswoche zum Thema Trickbetrug. Im Fokus dabei: Die Masche des falschen Polizisten. Betrüger, die sich unter einem Vorwand am Telefon als vermeintliche Polizeibeamte ausgeben. Der Hamburger Trickbetrügerbande können insgesamt vier Taten nachgewiesen werden, wobei nur eine davon wirklich vollendet wurde. Die Opfer der falschen Polizisten waren Senioren, alle im Alter zwischen 74 und 90 Jahren. Den Tatverdächtigen droht nun ein empfindliches Gerichtsverfahrem