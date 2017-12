Sport

Wandsbek 16:41 Uhr | 06.12.2017

Krise nach fünf Niederlagen in Folge

Crocodiles sieglos - Playoffs in Gefahr

Die Crocodiles Hamburg stecken nach 5 Pleiten in Folge in einer handfesten Krise. Abgerutscht auf den 9. Tabellenplatz - die Playoffs in ernsthafter Gefahr und selbst der gefährlichste Schütze kämpft mit Ladehemmungen.