Blaulicht

Hamburg 15:36 Uhr | 06.12.2017

Fangdiekstraße gesperrt

Titanspäne lösen Containerbrand aus

In der Schnackenburgallee ist am Mittag auf dem Gelände eines Schrotthandels ein Feuer ausgebrochen. Ausgelöst wurde der Brand durch Titanspäne in einem Container der in der Lagerhalle stand. Verletzt wurde zum Glück niemand. Für die Lösch- und Sicherungsarbeiten sperrte die Polizei die Schnackenburgallee in Höhe der Fangdiekstraße.