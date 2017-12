Stadtgespraech

15:18 Uhr | 05.12.2017

Tiger werden reich beschenkt

Nikolaus in Hagenbecks Tierpark

Eigentlich kommt der Nikolaus ja erst morgen. In Hagenbecks Tierpark war es allerdings heute schon soweit. Die 4 Tigerbabys und ihre Eltern wurden reich beschenkt. Aber was war in den Geschenken?