Blaulicht

Hamburg 12:53 Uhr | 05.12.2017

Spezialeinheit nimmt Mann fest

MEK-Einsatz in Jenfeld

Nach der Messerattacke in der Rodigallee am vergangenen Mittwoch hat es in der Nacht einen MEK-Einsatz im selben Haus gegeben. Die Beamten der Spezialeinheit nahmen dort einen Mann fest. Vergangenen Mittwoch war in dem Haus eine 35jährige Frau mit einem Messer durch einen Stich in den Oberkörper schwer verletzt worden. Ob es einen Zusammenhang zwischen der Tat und der jetzigen Festnahme gab, ist noch unklar