11:43 Uhr | 05.12.2017

Schüler sollen unkompliziert und schamfrei Kondome kaufen können

Erster Kondomautomat an Schule

Bisher galten Kondomautomaten als schmuddelig – das soll sich jetzt ändern. Der erste Kondomautomat wurde heute gemeinsam mit Schüler und dem Bundestagsabgeordneten Johannes Kahrs im Carl von Ossietzky Gymnasium aufgestellt. Schülerinnen und Schüler sollen zukünftig unkompliziert und schamfrei Kondome kaufen können. Jugend gegen AIDS e.V. will dieses Jahr insgesamt hundert Kondomautomaten an verschiedenen weiterführenden Schulen innerhalb Deutschlands aufstellen, um so den Schülern von Anfang an klar zu machen, dass Safer Sex und AIDS uns alle etwas angeht.